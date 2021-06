Yma Louisa hat leider nicht nur Gutes über ihre Zeit bei 5 Senses for Love zu sagen! Erst vor wenigen Monaten nahm das Erotikmodel an der neuen Datingshow teil, in der sich Menschen mithilfe ihrer fünf Sinne kennenlernen sollen – anfangs allerdings ohne sich zu sehen. Dort verlobte sie sich mit Teilnehmer Marvin Osei, kurze Zeit später folgte aber die Trennung: Yma bezeichnete Marvin sogar als toxisch und falsch. Doch nicht nur an ihrem Ex, sondern auch an drei anderen Kandidaten fand sie manches faul...

In einem Interview mit Promiflash erklärte Yma, welche der Teilnehmer ihrer Meinung nach ein falsches Spiel gespielt hätten: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am offensichtlichsten ist es für mich bei Marvin, Mehmet, Angie und Chris", verriet das OnlyFans-Sternchen. Teilnehmerin Angie buhlte in der Sendung ebenfalls um Marvin und erzählte diesem schlechte Dinge über Yma. Marvin selbst interessierte sich laut Yma hinter den Kameras eher für Sex. Die 23-Jährige hatte das Gefühl, dass es ihm nicht um Liebe, sondern um die Sendezeit ginge. "Marvin und Angie würden gut zusammenpassen, finde ich", sagte die Web-Bekanntheit.

Dass Kandidat Chris ein falsches Spiel spielte, war der Erotikdarstellerin wohl ebenfalls klar: Dieser ging in der Sendung seiner Auserwählten immerhin direkt fremd und log im Anschluss noch darüber. Und Mehmet (29), der am Ende der Show sogar heiratete, landete vermutlich ebenfalls auf Ymas Fake-Liste, weil er mit zwei Frauen knutschte und das nicht zugeben wollte. Scheint, als habe Yma ihre Co-Teilnehmer sehr genau unter die Lupe genommen.

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

© SAT.1/Benedikt Müller Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

