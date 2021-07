Yma Louisa plaudert aus dem Nähkästchen! Die 23-Jährige war zuletzt vor allem wegen ihrer Teilnahme in der Datingshow 5 Senses for Love im Gespräch. In der Sendung versuchte sie, nur durch ihre Sinne den Mann fürs Leben zu finden. Aber trotz einer zunächst vielversprechenden Liebschaft ging sie als Single wieder aus dem Format. Doch auch vor ihrer Teilnahme in der Fernsehsendung war Yma keine Unbekannte: Sie arbeitet nämlich als Erotikmodel und -darstellerin. Nun verriet sie ihren Fans, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist.

Das Model rief am Donnerstag zu einer Fragerunde auf Instagram auf. Dabei wollte ein Follower von ihr wissen, wie Yma denn in die Erotikbranche gekommen sei. "Als ich 14 war, wurde ein Nacktbild von mir veröffentlicht, das ich damals einem Jungen im Vertrauen geschickt hatte", erklärte sie. Darauf hätte man jedoch lediglich ihren Bauch gesehen. Trotzdem bekam Yma deswegen einen Shitstorm und musste fiese Kommentare einstecken. Als sie schließlich 18 war, dachte sie sich deswegen: "Jetzt erst recht" – und fing an, freizügige Fotos von sich auf Instagram zu posten. Kurze Zeit später ergatterte sie bereits erste Modeljobs, als Fotografen auf sie aufmerksam wurden.

Doch da Instagram strenge Richtlinien hat, was Freizügigkeit angeht, wechselte sie schließlich zu OnlyFans – einer Plattform, auf der es keine Grenzen dieser Art gibt. Dort bezahlen Nutzer außerdem in einem monatlichen Abo dafür, die Beiträge einer Person zu sehen. Mittlerweile gehört Yma laut eigener Aussage zu den Top-Verdienern der Content-Ersteller.

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, 2021

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, OnlyFans-Bekanntheit

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, OnlyFans-Bekanntheit

