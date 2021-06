Wie weit würde Yma Louisa als Erotikdarstellerin gehen? Seitdem das Plus-Size-Model in der Sat.1-Datingshow 5 Senses for Love vergeblich nach ihrer großen Liebe suchte, ist die Beauty einem breiteren Publikum bekannt. Doch sie ist nicht nur Reality-TV-Darstellerin, sondern lädt auch reichlich heiße Fotos und Videos auf der Plattform OnlyFans hoch. Doch hat Yma Grenzen, was ihre Erotikshow betrifft? Tatsächlich würde sie einige Dinge vor der Kamera nicht machen!

Gegenüber Promiflash stellt Yma klar, dass sie gerne die Überhand über ihre erotischen Darstellungen behält. "Vor der Kamera möchte ich die volle Kontrolle haben", weiß die Reality-TV-Show-Darstellerin. Dabei zählt sie konkret Grenzen auf, die sie als Erotikdarstellerin hat: "Ich lasse mich vor der Kamera nicht schlagen oder anderweitig erniedrigen."

Das heißt jedoch nicht, dass Yma fernab der Kamera ähnliche Sexregeln aufstellt. "Privat bin ich gerne devot", gibt die einstige "5 Senses for Love"-Kandidatin zu verstehen. Trotzdem überlegt sich das Erotikmodel nicht detailliert, welchen heißen Content sie ihren Fans bietet. "Das, was ich mache, entsteht alles aus meinem Bauchgefühl heraus", erklärte Yma gegenüber Promiflash, woher ihre Inspiration für OnlyFans-Show-Ideen kommen.

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Erotikmodel

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Januar 2021

