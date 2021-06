Mit ihrer Schwester Otlile, genannt Oti, teilt Motsi Mabuse (40) nicht nur ihre Leidenschaft für das Tanzen – beide lieben auch die Freitagabendshow Let's Dance. In der war das Geschwisterpaar 2015 und 2016 sogar gemeinsam zu sehen. Während Motsi weiterhin in Deutschland arbeitet, hält sich Oti mittlerweile in London auf und hat ihr erstes Kinderbuch herausgebracht. Ein feierlicher Anlass, zu dem Motsi und ihr Töchterchen herzliche Grüße in die Hauptstadt Großbritanniens schicken!

Ein Exemplar von Otis gerade erschienenem, bunt illustriertem Werk hat zuletzt den Weg nach Deutschland gefunden. "Oti, wir sind so stolz auf dich", hört man Motsi total begeistert in einem Instagram-Clip sagen, bevor sie ihre Tochter fragt, ob sie nicht auch etwas zu ihrer Tante sagen möchte. Für Motsis Mini-Me ist es eine klare Sache: Sie schickt Tante Oti mit ihrer zarten Stimme ein "Ich liebe dich" nach London!

In dem Video zu sehen ist die mittlerweile Zweijährige allerdings nicht. Seit der Geburt ihres Sonnenscheins hält Motsi nämlich ihr Töchterchen aus der Öffentlichkeit heraus. Die Aufnahme, auf der die Stimme ihres Nachwuchses zu hören ist, ist demnach ein seltener Einblick in Motsis Familienglück.

Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, Tänzerin

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de