Was ist nur Giovanni (43) und Jana Ina Zarrellas (44) Geheimrezept? Seit 17 Jahren sind der Italo-Schlagerstar und die schöne Brasilianerin bereits verheiratet und haben gemeinsam eine Familie gegründet. Zwei Kinder krönen die Beziehung der Turteltauben, die es einfach nicht leid werden, sich auch jetzt noch ständig gegenseitig ihre Liebe zu bekunden. Auch nun macht das harmonische Vorzeigepärchen seinem Ruf wieder alle Ehre mit einigen süßen Pics!

"Glaubt ihr an die große Liebe?", fragt Jana Ina ihre Fans jetzt auf Instagram, und einige werden angesichts ihres neuen Beitrags auf ihrem Profil mit Sicherheit "Ja" antworten. Es bleibt einem ja auch beinahe nichts anderes übrig, wenn man das freudestrahlende Ehepaar so glücklich miteinander beim Spaziergang sieht. Worüber sich Giovanni und Jana Ina auf den Bildern so kaputtlachen, das verraten die beiden nicht. Eines wird jedoch deutlich: Sie sind noch immer glücklich wie am ersten Tag!

Die Fotoreihe, die Jana Ina mit dem Hashtag #loveofmylife, also "Liebe meines Lebens" versieht, sorgt bei den Fans der Moderatorin für echte Begeisterungsstürme. "Ihr habt einfach Riesenglück gehabt und das gönne ich euch auch", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte, die momentan nur so mit Herzchen-Emojis geflutet wird.

Instagram / janainazarrella Sänger Giovanni Zarrella und Moderatorin Jana Ina Zarrella

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, TV-Star

Instagram / janainazarrella Moderatorin Jana Ina Zarrella mit ihrem Ehemann Giovanni

