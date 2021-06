Sabrina (28) und Mehmet (29) haben ein Experiment gewagt, das es in sich hatte! Im Rahmen der Kuppelshow 5 Senses for Love lernten die beiden sich auf unkonventionelle Weise kennen und lieben. Nachdem sie sich beschnuppert, gehört, angefasst, geschmeckt und letztendlich auch gesehen hatten, gingen die Blondine und ihr einstiges Blind Date sogar den Bund der Ehe ein. Dass sie es noch immer ernst miteinander meinen, zeigen die TV-Stars jetzt einmal mehr. Es stand nämlich ein Besuch bei Sabrinas Familie an.

"Wir sind heute zum Pizzagrillen bei meinen Eltern eingeladen", verrät Sabrina nun in ihrer Instagram-Story und liefert dann Aufnahmen aus dem idyllischen Garten ihres Elternhauses. Hier haben es sich Mehmet und sein Schwiegervater sogar nebeneinander auf der Terrasse gemütlich gemacht. Ihre leeren Teller zeigen: Die italienische Speise hat ihnen wohl vorzüglich geschmeckt. Alles in allem darf man also davon ausgehen, dass Mehmet sich über ein harmonisches Verhältnis zu seinen Schwiegereltern freuen darf!

Das war jedoch nicht immer so. Kurz nach der Eheschließung war Sabrinas Papa Mehmet noch sehr skeptisch gegenübergetreten und sich offenbar noch nicht sicher, wie er den neuen Lebensgefährten an der Seite seiner Tochter einschätzen soll. Die anfänglichen Zweifel haben sich anscheinend nun in Luft aufgelöst. Sabrina berichtet jetzt nämlich überglücklich: "Die beiden verstehen sich mittlerweile sehr, sehr gut!"

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Paar

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina, ehemalige Teilnehmerin bei "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Mehmet und Sabrina, TV-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de