Offizielle Glückwünsche aus dem Londoner Königspalast. Vor wenigen Stunden haben Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) die süßen News bekannt gegeben, dass ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. Ihr Erstgeborener Archie Harrison (2) ist von jetzt an ein großer Bruder und hat seine Schwester Lilibet Diana offenbar schon kennengelernt – denn die frischgebackene Mama und das Baby sind bereits zu Hause. Jetzt hat sich auch die royale Familie zu Wort gemeldet und herzlich gratuliert.

Über einen Sprecher des Palastes ließen die Queen (95), Prinz Charles (72), Camilla Parker Bowles (73) sowie Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) verkünden: "Die Queen, der Prinz von Wales, die Duchess of Cornwall und der Duke und die Duchess of Cambridge wurden über die Geburt der Tochter des Duke und der Duchess of Sussex informiert und sind hocherfreut." Wann und wie die Adelsfamilie von den süßen Nachrichten erfahren hat, geht aus dem Statement nicht hervor. Harry und Meghan hatten die Ankunft ihres Töchterchens selbst mit einer Netz-Bekanntmachung auf ihrer Homepage bestätigt.

Bei dem Namen Lilibet Diana hat sich das Paar offenbar viele Gedanken gemacht. "Lili ist nach ihrer Urgroßmutter, ihrer Majestät der Königin, benannt, deren Familienspitzname Lilibet ist. Ihr zweiter Vorname Diana wurde gewählt, um ihre geliebte verstorbene Großmutter, die Prinzessin von Wales, zu ehren", führte ein Sprecher der beiden gegenüber CNN aus. Ob die Namenswahl eine versöhnliche Geste in Richtung der royalen Familie sein soll? Immerhin hatte es nach dem Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) zuletzt etwas Beef gegeben.

