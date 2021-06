Louisa und Nader Jindaoui (24) lüften ihr Babygeheimnis. Erst vor wenigen Wochen hat das YouTube-Pärchen überglücklich verkündet, den ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Die zwei halten ihre Community regelmäßig mit süßen News rund um die Schwangerschaft auf dem Laufenden und haben am Samstag bereits angekündigt, heute mit einem bisher gut gehüteten Geheimnis rauszurücken: das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes. Jetzt haben sie dieses Versprechen eingelöst und verraten – es wird ein…

...Mädchen. In einem YouTube-Video teilten die Berliner einige Eindrücke von ihrer Gender Reveal Party im kleinen Kreise. Zwischen blauen und rosafarbenen Luftballons gebührt dem Fußballer die Ehre, einen schwarzen Konfetti-Luftballon platzen zu lassen. Die rosafarbenen Papierschnipsel, die daraufhin durch die Luft flattern, schaffen Klarheit: In wenigen Monaten dürfen die Internet-Stars ihre Tochter auf der Welt begrüßen. "Ich habe mir so sehr ein Mädchen gewünscht", freut sich Nader.

Dass es gar nicht mehr allzu lange dauert, bis das neue Familienmitglied in ihren Armen liegt, zeigt sich auch an Louisas immer runder werdender Körpermitte. "Bauch wächst und wächst", schrieb Nader zuletzt unter einem Pärchen-Pic von sich und seiner Liebsten. Während die Brünette ihren Partner anstrahlte, streichelte und betrachtete der liebevoll ihre Babykugel.

YouTube / Jindaouis Nader und Louisa Jindaoui

YouTube / Jindaouis Die YouTuber Louisa und Nader Jindaoui

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui, Mai 2021

