Katy Perry (36) geht voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf! Nach ihrer Hitsingle "I Kissed a Girl" im Jahr 2008 ging es für die Musikerin steil bergauf. Doch seit der Geburt ihres ersten Kindes im August 2020 dreht sich das Leben der Sängerin ganz um Töchterchen Daisy und Katy genießt Familienausflüge mit der Kleinen und ihrem Partner Orlando Bloom (44). Dass sie nun diesen Weg eingeschlagen hat, sieht die Künstlerin heute als großes Geschenk.

Im Interview mit L'Officiel verriet die 36-Jährige, dass sie beim Gedanken daran, Mutter zu werden, zunächst nervös war. Inzwischen weiß sie, dass es ihr neues Leben war, das sie anfangs verängstigte. "Es war toll, so ausschweifend und wild zu leben. Aber manchmal ist es auch einfach schön, den Ball ins Gras zu werfen und deiner Tochter beim Lachen zuzusehen", schwärmte die stolze Mutter. Heute genieße sie wieder die einfachen Dinge, wie Schwimmen oder Spazierengehen. Diesen Punkt zu erreichen, sei eine "heilende Reise" gewesen. "Es waren gute zwölf Jahre, in denen solche Kleinigkeiten nicht existieren", erklärte Katy.

Als Mutter möchte die "Firework"-Interpretin nun alles richtig machen. Nach 35 Jahren, in denen sie tun konnte, was immer sie wollte, hat sie nun die Verantwortung für ihre Tochter. "Das macht einen ziemlich verletzlich und erinnert einen an die eigene Kindheit und daran, was man anders machen will. Ich will es anders machen", nimmt sich Katy fest vor.

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

Getty Images Katy Perry bei den DVF Awards, 2019

Getty Images Musikerin Katy Perry, 2019

