Orlando Bloom (44) im Papa-Glück. Im vergangenen Jahr wurde der Schauspieler wieder Vater. Baby Daisy, die gemeinsame Tochter mit seiner Liebsten Katy Perry (36), bestimmt seither den Alltag der Familie. Sie selbst halten ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit heraus, so gut es geht. Klar, dass Orlando, Katy und ihre Tochter ein beliebtes Ziel für Paparazzi sind. Und die machten jetzt besonders süße Aufnahmen der Familie.

Pünktlich zum ersten Muttertagswochenende der Sängerin machten die drei wohl einen Familienausflug – inklusive gemeinsamem Shopping. Zwar hat Katy die Baby-Tragevorrichtung um den Bauch geschnallt, doch es ist Orlando, der seine Tochter auf dem Arm hält. Und die Bilder sind zuckersüß anzuschauen.

Ob die kleine Daisy ein echtes Papa-Kind ist? Immerhin verriet Orlando in einem Interview mit The Times, dass das erste Wort seines Sprösslings "Dadda" war. Für dieses Ergebnis habe der "Der Herr der Ringe"-Star seiner Tochter immer wieder Lieder vorgesungen, in denen das Wort "Daddy" vorgekommen sei.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

MEGA Orlando Bloom mit seiner Tochter Daisy auf Hawaii

