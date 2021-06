Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Diese süße News macht aktuell weltweit die Runde. Für den Namen ihrer Tochter haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt: Sie heißt Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Damit ehrt Harry seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36) und seine Oma Queen Elizabeth II. (95). Bei den Fans scheinen diese Tribute sehr gut anzukommen – sie lieben den Namen des royalen Nachwuchses.

Unter den Promiflash-Beiträgen über die Geburt der kleinen Lili auf Social Media häufen sich Kommentare, wie schön der von Harry und Meghan gewählte Name für ein kleines Mädchen sei. "Zuckersüßer Name. Eine Hommage an die zwei wichtigsten Frauen in Harrys leben. Gefällt mir unheimlich gut", oder "Wundervoller Name", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Auch in einer zugehörigen Promiflash-Umfrage zeigten sich die Leser sehr begeistert was die Namenswahl angeht. 8.135 Stimmgeber, die 87,3 Prozent ausmachen (Stand: 6. Juni, 21:30 Uhr), finden Lilibet Diana sehr schön. Lediglich 1.187 User finden die Wahl nicht so gelungen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de