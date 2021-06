Was für ein Baby-Hammer! Bei Sarah Engels (28) und ihrem frischgebackenen Ehemann Julian (28) geht es Schlag auf Schlag: Erst verkünden die Sängerin und der Kicker, dass sie sich heimlich im engsten Familienkreis das Jawort gegeben haben – jetzt erwarten die Turteltauben ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. "Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch. Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten", teilte die Musikerin nun stolz via Instagram mit.

