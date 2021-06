Sarah Engels (28) spricht erstmals über ihren erwarteten Nachwuchs! Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Die Sängerin und ihr frischgebackener Ehemann Julian (28) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das verkündete das Pärchen nun voller Vorfreude mit einem Video ihrer Hochzeit. Schon seit mehreren Monaten wissen die beiden von ihrem Babyglück – jetzt meldete sich Sarah mit einem ersten Update bei ihren Fans!

"Ich bin so glücklich, dass ich endlich so offen und ehrlich mit euch reden kann. Mir fällt einfach ein Riesenstein vom Herzen", verriet Sarah in ihrer Instagram-Story. Die Freude in ihrem Gesicht ist dabei kaum zu übersehen. "Es war trotzdem sehr schön, die ersten Monate so in einer ganz eigenen Blase zu leben, wo es niemand wusste", gab die Künstlerin zu. Doch je stärker ihr Babybäuchlein gewachsen sei, desto schwieriger sei es auch geworden, die Schwangerschaft zu verheimlichen. So sei sie schon öfter schräg angeschaut oder sogar auf die Bauchwölbung angesprochen worden.

"Und obwohl es jetzt auch meine zweite Schwangerschaft ist, kann ich es irgendwie gar nicht glauben, weil es einfach so ein Wunder ist, was in mir heranwächst", schwärmte Sarah überglücklich. Dennoch sei die Beauty im Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft ängstlicher – das könne aber ihrer Meinung nach mit den Vorfällen mit ihrem Sohn Alessio (5) zusammenhängen.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels und Alessio Lombardi-Engels

Anzeige

Würdet ihr euch über weitere Updates zu Sarahs Schwangerschaft freuen? 957 Stimmen 781 Oh ja, das wäre toll! 176 Nee, lass mal.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de