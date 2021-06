Für Alicia Costa Pinhero und ihren Ex-Freund Yasin Mohamed ist das Experiment Temptation Island bereits seit Folge neun vorbei. Die Femme5-Sängerin zog beim dritten Lagerfeuer die Reißleine, da der Basketballer einmal zu viel mit Verführerin Krisztina Dudás geflirtet hatte. Letztere war auch sehr traurig, als Yasin schon frühzeitig die Sendung verlassen musste. Hat sie mit dem frischgebackenen Single eigentlich nach dem Ende der Show Kontakt aufgenommen? Wer jetzt nicht gespoilert werden will, sollte definitiv nicht weiterlesen!

+++Achtung, Spoiler!+++

Die große Reunion dieser Staffel wird erst in der kommenden Nacht zum Sonntag um 1:45 Uhr auf RTL ausgestrahlt – auf TVNow ist das Wiedersehen allerdings bereits online. Bei der großen Aussprache kam nun auch Krissi zu Wort und deckte auf: Sie hatte nach der aufregenden Zeit in Kroatien tatsächlich eine ganze Weile eine Affäre mit Yasin! "Er hat zu mir gesagt, dass er Gefühle für mich hat und dass er sich mit Alicia keine Zukunft mehr vorstellen kann. Er hat gesagt, dass er es kaum noch erwarten kann, endlich diese Geheimnistuerei zu beenden und er endlich mit mir sein kann und nicht mehr mit Alicia", berichtete die Regensburgerin. Als sie dann aber mitbekommen hätte, wie er versucht hat, wieder bei seiner Ex zu landen, habe sie ihre Liaison beendet und Alicia in alles eingeweiht. "Für mich war das natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn mir da irgendeine schreibt. Ich wollte davon gar nichts mehr wissen." erklärte diese genervt.

Aus Yasins Sicht ist die Geschichte ein wenig anders abgelaufen. Es habe sich zunächst gut angefühlt, dass Krissi ihm direkt nach seinem Exit aus der Show gut zugeredet und ihm den Rücken gestärkt hat. "Nach einer Trennung ist das das, was du gerne hörst. Dann habe ich mich auf Krissi eingelassen und dann hatten wir auch was miteinander. Aber ich habe ganz schnell erkannt, dass es nicht passt. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich zurück zu Alicia will", erzählte der Genusstrinker. Für Alicia gab und gibt es aber offensichtlich keinen Grund, ihren Ex-Lover noch einmal zurückzunehmen. Was sagt ihr dazu, wie es bei Krissi und Yasin weiterging? Stimmt ab!

TVNOW Krisztina Dudás, "Temptation Island"-Verführerin

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed beim "Temptation Island"-Wiedersehen

TVNOW Yasin Mohamed, "Temptation Island"-Kandidat

Was sagt ihr dazu, wie es bei Krissi und Yasin weiterging? 1477 Stimmen 1114 War mir klar! 363 Krass, hätte ich nicht erwartet.



