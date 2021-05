Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed sind kein Paar mehr! Der Leiter eines Fitnessstudios hatte seine Freundin davon überzeugt, bei Temptation Island mitzumachen, um ihr seine Liebe zu beweisen – leider bewies der Muskelmann ihr mit exzessiven Partys und wilden Schäkereien genau das Gegenteil. Irgendwann hatte die Brünette die Nase so gestrichen voll, dass sie das Format abbrach. Bei dem finalen Lagerfeuer machte Alicia nun kurzen Prozess: Sie gab Yasin den Laufpass!

Yasin war zunächst gar nicht bewusst, was er angestellt hatte – erst nachdem Alicia und er sich Aufnahmen der vergangenen Wochen anschauten, dämmerte dem Münchner, wie sehr er seine Freundin verletzt hatte. "Womit habe ich verdient, dass du dich so zeigst und uns beziehungsweise die Beziehung so aufs Spiel setzt?", konfrontierte die Tänzerin ihren Partner. Yasins darauffolgende Liebesbeteuerungen prallten allerdings an der 26-Jährigen ab – sie beendete die Beziehung: "Meine Entscheidung ist es, getrennte Wege zu gehen – weil so für mich keine Beziehung funktioniert. Das verstößt gegen meine Prinzipien, gegen meine Würde, gegen alles."

Nachdem Yasin das Ausmaß seiner Eskapaden realisiert hatte, zeigte er sich reumütig. "Ich bin einfach manchmal so dumm, was dieses Trinken und Partymachen angeht. Ich liebe nur sie und sonst niemanden auf dieser Welt", beteuerte der Fitness-Fan. An Alicias Entschluss änderte das aber leider nichts.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Yasin Mohamed und Marie Zils

Anzeige

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed beim finalen Lagerfeuer

Anzeige

TVNOW Yasin Mohamed, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Anzeige



