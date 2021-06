Shanna Moakler (46) sucht offenbar neue Abenteuer! Ihr Ex-Mann Travis Barker (45) schwebt mit Keeping up with the Kardashians-Star Kourtney Kardashian (42) auf Wolke sieben. Seit einigen Monaten geht das Paar gemeinsame Wege – seitdem versorgen die zwei Turteltauben ihre Fans regelmäßig mit zuckersüßen Pärchen-Pics. Travis' einstige Ehegattin Shanna hat nun auch vor, mehr Content für ihre Follower zu kreieren – allerdings auf OnlyFans!

Im Interview mit Page Six erzählte die Schauspielerin, dass sie auf der Erotik-Plattform nun auch einen Account habe. "Ich werde jetzt noch nicht zu verrückt, aber ich werde auf jeden Fall Spaß haben", kündigte die 46-Jährige an. Vor allem wolle sie verschiedene Facetten von sich präsentieren: "Ich werde mich zeigen, wie ich Yoga mache, die Leute zum Set mitnehmen, kochen – alles Dinge, die ich gerne tue. Ich werde das in einer sexy und spaßigen Art machen."

Probleme mit Nacktheit habe Shanna nicht – schließlich sei die Beauty ein ehemaliges Playmate. "Ich werde nicht versuchen, in meiner Karriere abzudrehen – in meinem Alter – aber ich bin definitiv bereit, etwas Spaß zu haben und es zu einer großartigen Erfahrung für alle zu machen", kündigte das Model an.

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian, Liebespaar

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker in Malibu

Instagram / CMx0sPDH9iM Shanna Moakler, Ex-Playmate

