Geht das schon zu weit? Marcus Muth und Meike Emonts entschieden sich, bei Temptation Island herauszufinden, ob sie wirklich zusammengehören. Insbesondere der Ex-Bachelor-Kandidatin wurde dort einiges klar: Sie möchte sich in Zukunft nicht mehr von ihrem Partner einschränken lassen – sollte er das nicht akzeptieren, möchte die Beauty die Beziehung nicht weiterführen. Als Meike Marcus aber beim finalen Lagerfeuer damit konfrontiert, fasst er ihr grob ins Gesicht!

In der Vorschau zum großen Finale ist bereits ein Ausschnitt des Aufeinandertreffens der beiden zu sehen. Offenbar konfrontiert Meike ihren Freund bei dieser Gelegenheit mit ihren neuen Erkenntnissen und Ansprüchen: "Es kann doch nicht sein, dass ich alles ändere und du bleibst, wie du bist!" Anscheinend passt das dem 35-Jährigen nicht so gut in den Kram – während die Brünette nämlich noch spricht, packt er ihr Gesicht und dreht ihren Kopf zu sich.

Das ist aber nicht die einzige heftige Szene, die in dem Trailer zu sehen ist. Auch zwischen Sabine Baidin und Mike Brown wird es offenbar ordentlich zur Sache gehen. Der Blondschopf baute in den vergangenen zwei Wochen nämlich Gefühle für die Verführerin Gina Alicia auf – dafür scheint er nun bald die Quittung zu bekommen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Marcus Muth und Meike Emonts, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Marcus und Meike, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW Sabine Baidin und Mike Brown beim finalen Lagerfeuer

Anzeige

Denkt ihr, Marcus und Meikes Beziehung wird "Temptation Island" überstehen? 2574 Stimmen 2420 Das glaube ich nicht. 154 Doch, ich denke schon!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de