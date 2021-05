Mike Brown wird nun alles zu viel! Der Temptation Island-Kandidat befindet sich im Konflikt mit sich selbst: Zwischen dem Blondschopf und Single-Dame Gina Alicia sprühen seit Tag eins die Funken. Eigentlich will der Partner von Sabine Baidin zwar gegen seine Gefühle für die Blondine ankämpfen und seiner Freundin treu bleiben – mit der Zeit fällt ihm das aber immer schwerer. Jetzt findet Mikes innerer Kampf offenbar seinen Höhepunkt: Er bricht in Tränen aus!

Mike wird von seinen Emotionen übermannt und kann seine Tränen nicht länger zurückhalten: Dass der Muskelmann eine dermaßen starke Bindung zu jemandem aufbauen würde, habe er nicht erwartet. "Ich will halt hier eigentlich keine verletzen, keiner wehtun, oder dass jemand traurig ist. Oh Gott, wenn sie [Sabine, Anm. d. Red.] es sieht, dann...", befürchtet der 28-Jährige. Der Tattoo-Liebhaber scheint nämlich mehr für Gina zu empfinden, als er zugeben mag: "Ich würde so gerne einfach jetzt gehen aus dieser Scheißsendung. Mit dir. Einfach mit dir durch diese Stadt laufen und chillen."

Auch die 23-Jährige scheint sich Hals über Kopf in den vergebenen Kandidaten verguckt zu haben. "Bei uns sind halt auch Gefühle im Spiel. Nicht nur mal eben so eine Romanze, sondern von beiden ist da halt was", klagt die Beauty dem Teilnehmer Yasin Mohamed – schließlich habe keiner damit rechnen können, dass derartige Gefühle entstehen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Mike und Sabine, "Temptation Island"-Paar 2021

Gina Alicia und Mike Brown

Yasin Mohamed (r.) und Gina Alicia

