Überraschende Nachrichten aus dem Liebesleben von Liam Payne (27). Erst im August des vergangenen Jahres verkündete der One Direction-Star seine Verlobung mit dem texanischen Model Maya Henry (21). Während sich das Paar im Januar sogar noch flauschigen Familienzuwachs, einen kleinen Welpen namens Winston, zugelegt hat, geht der Künstler nun mit gar nicht so erfreulichen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Liam und Maya haben sich getrennt!

Im Podcast "Diary of a CEO" sprach der 27-Jährige über seinen derzeitigen Beziehungsstatus und überraschte mit dieser Aussage: Er ist wieder single! "Ich bin enttäuscht von mir selbst, dass ich ständig Menschen verletze. Das nervt mich. Ich war bisher einfach nicht gut darin, Beziehungen zu führen", gab sich der Sänger selbstkritisch. Eine Erkenntnis habe er inzwischen aber gewonnen. "Ich muss einfach an mir selbst arbeiten, bevor ich mich wieder auf jemanden einlasse", räumte der Musiker offen ein.

Die Trennung von Maya scheint er nicht zu bereuen. Er sei in dieser Beziehung nicht die beste Version seiner selbst gewesen und habe selbst nicht leiden können, wie er sich verhalten hat. Nun, nachdem es vorbei ist, fühle er sich sogar besser. "Das ist einfach eine abgedroschene Art zu sagen, dass es das Beste für uns beide war", fasste Liam zusammen.

Getty Images Maya Henry und Liam Payne

Getty Images Liam Payne im Februar 2020 in London

MEGA/Dan/Will / MEGA Liam Payne und Maya Henry, August 2020

