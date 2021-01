Liam Payne (27) hatte offenbar Lust auf tierischen Nachwuchs! Der One Direction-Star und seine Angebetete Maya Henry (21) verlobten sich im August vergangenen Jahres. Die beiden könnten seitdem wohl kaum glücklicher sein. Seit Kurzem genießt das Paar die Zeit allerdings nicht mehr nur zu zweit: Liam überraschte seine Liebste mit einem flauschigen Familienzuwachs. Die beiden sind nun Zieheltern eines niedlichen Vierbeiners namens Winston!

Auf Instagram stellten die beiden ihren süßen Hundewelpen vor: Winston stahl sich mit seinen eisblauen Augen direkt in die Herzen der Fangemeinde seiner berühmten Besitzer. Dass die Fellnase Liam und Maya fashionmäßig in nichts nachsteht, bewies ein Schnappschuss des Welpen in der Instagram-Story seiner Hunde-Mami: Winston trug einen lässigen Vierbeiner-Hoodie der Luxusmarke Off White mit der Aufschrift "Woof" – und überzeugte spätestens mit diesem lässigen Auftritt von sich.

Liam und Maya sind allerdings nicht die Einzigen, die zum Fest der Liebe mit einem neuen tierischen Familienmitglied gesegnet wurden: Auch bei Neil Patrick Harris (47) lauerte eine flauschige Überraschung unter dem Weihnachtsbaum. Der How I Met Your Mother-Darsteller, sein Ehemann David Burtka (45) und die Kinder durften sich über einen Golden Retriever freuen.

Instagram / maya_henry Maya Henry (r.) mit Hund Winston

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei den British Fashion Awards 2019

Instagram / nph Neil Patrick Harris mit seinen Kindern Harper und Gideon und dem neuen Hund Ella

