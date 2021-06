Anna Heiser (30) und ihr Gerald verraten endlich, wie ihr Baby heißt! Ende Januar waren die beiden Bauer sucht Frau-Stars zum ersten Mal Eltern geworden – ihr Sohnemann kam zur Welt. Die frischgebackene Mama teilte seitdem immer wieder gemeinsame Fotos aus dem Leben mit ihrem Knirps. Ein Detail behielt das Paar bisher für sich – den Namen ihres Kindes. Doch jetzt ist auch der bekannt!

In dem TV-Special "Bauer sucht Frau: Gerald und Anna im Babyglück" ließen die zwei die Bombe platzen. Papa Gerald erklärte nämlich stolz: "Die Auswahl war nicht so leicht, denn unser Sohn wächst mit mehreren Sprachen auf. Da musste man etwas Passendes finden. Wir haben uns schlussendlich für Leon entschieden!" Der Name Leon stamme aus dem Griechischen und bedeute Löwe – passend, da der kleine Mann ein echter Kämpfer sei.

Leons Geburt war nämlich weder für den Neugeborenen noch seine Mutter besonders entspannt: Anna bekam schon vor dem errechneten Termin Wehen – da ihr Baby jedoch in Steißlage lag, musste er in einem Notkaiserschnitt unter Vollnarkose geholt werden. Drei Tage nach der Geburt durften Mama und Baby jedoch aus dem Krankenhaus nach Hause.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit Gerald und ihrem Sohn

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im September 2020

