Anna (30) und Gerald haben eine ganz besondere Liebesgeschichte, denn anders als die meisten Paare lernten sie sich im Fernsehen kennen. Gesucht und gefunden haben sie sich bei Bauer sucht Frau. Auch nach der Ausstrahlung der internationalen Version des Kuppelformats hielt die Liebe an: Die gebürtige Polin zog zu ihrem Auserwählten nach Namibia – dort durften die beiden dann einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Jetzt teilte die Auswanderin ein süßes Foto von ihrem Familienglück!

Ende Januar war es so weit: Anna und Gerald wurden zum ersten Mal Eltern. Auf Instagram teilte die 30-Jährige jetzt ein süßes Pic. Darauf zu sehen: Anna, die ganz liebevoll ihren Nachwuchs im Arm hält, mit Papa Gerald, der wiederum ganz stolz den Arm um die hübsche Blondine mit knallrotem Lippenstift legt. Die Familienidylle in Afrika scheint perfekt zu sein!

Zu dem Bild schreibt Anna: "Wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollen, aber zusammen sind wir alles, was wir brauchen. Wir sind eine Familie." Dieser Ansicht können viele ihrer 124.000 Abonnenten nur beipflichten. "Da hast du vollkommen recht" und "Was will man mehr" schreiben zwei Fans. Mittlerweile ist der süße Sprössling von Anna und Gerald genau 12 Wochen alt, und die Neu-Mama lässt ihre Fans in der Kommentarspalte wissen, wie glücklich sie trotz schlafloser Nächte sei.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit Gerald und ihrem Sohn

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im März 2020

