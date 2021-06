Was für eine Überraschung! Rapper Bushido (42) hält sein Privatleben und seine Familie so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun hat der "Für immer jung"-Interpret seine Fans mit einer süßen Neuigkeit überrascht: Er und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (39) werden wieder Eltern – und das von Drillingen! "Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt. Respekt an dich, mein Schatz, bleib gesund und stark", hat er zu einem Pärchen-Bild mit bereits deutlich erkennbaren Babybauch seiner Gattin geschrieben.

