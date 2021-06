Bald wird es bei Bushido (42) zu Hause noch voller! Der Rapper gab jetzt die süßen Neuigkeiten bekannt: Seine Frau Anna-Maria Ferchichi (39) ist erneut schwanger. Und sie erwartet nicht nur ein Kind – nein, seine Frau und er freuen sich auf eineiige Drillinge! Das Paar, das sich bereits 2012 das Jawort gab, durfte sich schon mehrfach über gemeinsamen Nachwuchs freuen. Wie viele Kinder hat der Musiker eigentlich insgesamt?

Anna-Maria, die jüngere Schwester von Sängerin Sarah Connor (40), brachte aus einer früheren Beziehung Sohn Montry mit in die Ehe. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder: Die älteste Tochter kam 2012, die Zwillinge wurden 2013 geboren und im Sommer 2015 folgte ein Sohnemann. Die drei Babys, die Anna-Maria jetzt unter ihrem Herzen trägt, machen Bushido bald zum siebenfachen Papa!

Das Paar feierte erst im Februar seinen zehnten Jahrestag. Zu diesem Anlass widmete der Künstler seiner Freundin emotionale Zeilen, in denen er ihr auch für die gemeinsamen Kinder dankte: "Du hast mir die wundervollsten Kinder auf dieser Welt geschenkt. Du hast meine Eltern mit mir zu Grabe getragen. Du hast mich in einer Zeit ausgehalten, in der ich mich nicht mal selbst aushalten konnte."

Anzeige

Getty Images Bushido und Anna-Maria Ferchichi in Berlin im März 2012

Anzeige

Getty Images Bushido, Rapper

Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Wiesbaden im November 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de