Julia Holz steht vor einem weiteren schweren Eingriff! Die Influencerin, die unter dem Pseudonym mrs.julezz bekannt ist, durchlebt eine harte Zeit: Bei der Wahlmallorquinerin wurde Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium entdeckt – die Krankheit hat bereits gestreut. Mehrfach musste sich die Blondine deswegen bereits in eine Klinik begeben. Jetzt muss Julia erneut operiert werden – und das macht ihr ganz schön zu schaffen...

Via Instagram teilte die Mutter einer Tochter die schlechten Neuigkeiten mit ihrer Community: "Ich muss selbst erst mal klarkommen. Um sieben Uhr morgen habe ich wieder eine OP und bleibe bis Freitag erst mal im Krankenhaus. Dort wird noch mal geschaut, ob nicht doch was befallen ist!" Julia schilderte weiter, mit der Situation total überfordert zu sein – sie wisse aber, dass der Eingriff richtig und wichtig sei: "Obwohl ich gerne zu Hause wäre, aber es geht um mein Leben und meine Gesundheit!"

Im harten Kampf gegen den Krebs hat Julia zuletzt schon einige Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen. So hat die BFF von Anne Wünsche (29) bereits ihre eigene Beerdigung geplant: Die junge Mama möchte an der Ostseeküste in Rostock bestattet werden, sollte sie gegen die Krankheit verlieren. Ihr Siegeswille ist aber noch nicht erloschen: "Jetzt wird erst mal gekämpft und nicht gestorben", versicherte Julia zuletzt.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz in Berlin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Instagram / mrs. julezz Influencerin Julia Holz auf Mallorca

