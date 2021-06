Auch wenn Sarah Engels (28), die Mutter seines Sohnes Alessio (5), momentan mit ihrer Hochzeit und Schwangerschaft für viele Schlagzeilen sorgt, gebührt der heutige Tag nur ihm: Pietro Lombardi (29)! Kaum zu glauben: Während er mit zarten 18 Jahren als Sieger aus der Castingshow DSDS hervorging, knackt er nun schon bald die 30er-Marke. Zu seinem 29. Geburtstag, den der "Phänomenal"-Interpret heute feiert, wünschen ihm nicht nur die Fans alles Gute. Einige bekannte Gratulanten sind ebenfalls dabei!

"Alles Gute, Bruder! Danke, dass du in mein Leben gekommen bist", schreibt allen voran Musikkollege Mario Novembre (21), der zu Pie ein familiäres Verhältnis pflegt. Zum Ehrentag seines Freundes teilt er einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem die beiden Schulter an Schulter posieren. Zahlreiche weitere bekannte Gesichter, darunter auch der Ex-Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), sowie Rapper Kay One (36) und Comedian Oliver Pocher (43), widmen ihm feierliche Postings.

Doch Pietro darf sich nicht nur über liebe Worte freuen, sondern auch über ein ganz besonderes Geschenk! Fünf Freunde des Sängers, darunter Stefano Zarrella (30), der Bruder von Italo-Schlagerstar Giovanni Zarrella (43), haben zusammengelegt und Pie mit einem nagelneuen E-Piano überrascht. Zum Dank trällert das gerührte Geburtstagskind in seiner Insta-Story direkt ein kurzes Ständchen an seinem neuen Instrument.

RTL2 Pietro Lombardi bei "Love Island"

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Teilnehmer beim Promiboxen

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

