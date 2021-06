Ihr Liebe kennt wohl keine Grenze! Im Sommer 2018 hat es zwischen Chris Pratt (41) und Katherine Schwarzenegger (31) ordentlich gefunkt. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und krönten ihre Liebe bereits mit einer romantischen Hochzeit und einem Kind. Obwohl die beiden noch nicht so lang verheiratet sind, verhalten sie sich manchmal schon wie ein altes Ehepaar: Katherine schneidet ihrem Gatten Chris nämlich durchaus auch mal die Zehennägel!

Das verriet der Schauspieler nun in einem ziemlich witzigen Post zu ihrem Jahrestag auf Instagram. Mit einem strahlenden Lächeln schneidet die Tochter von Arnold Schwarzenegger (73) auf zwei Pics ihrem Gatten die Fußnägel. "An meine große Liebe Katherine! Egal, ob du meine Zehennägel schneidest, mich im Krankenhaus beißt [...] oder an Verdauungsstörungen leidest, weil du zu viel Curry gegessen hast, du hast immer dieses wunderschöne Lächeln im Gesicht. Danke, dass du alles für mich verändert hast", betitelte der Hollywoodstar seinen ehrlichen Beitrag belustigt.

Katherine widmete ihrem Mann zum Jubiläum dann eher romantischere Zeilen. "Dich zu lieben und von dir geliebt zu werden, ist das Größte. Ich fühle mich jeden Tag glücklich und bin so dankbar, dieses Leben mit dir zu leben und eine Familie mit dir zu haben. Ich bin Gott für immer dankbar, dass er uns zusammengebracht hat. Ich liebe dich!", schrieb sie zu einem niedlichen Insta-Clip der beiden.

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit Chris Pratts Füßen

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

