Der Beef geht in die nächste Runde! Oliver Pocher (43) hatte in seiner Bildschirmkontrolle kürzlich scharf gegen Sarah Engels (28) geschossen. In seinen Augen vermarktet die Musikerin ihr Kind viel zu sehr. Weil die frischvermählte Ex-DSDS-Finalistin das nicht auf sich sitzen lassen wollte, kam es zum offenen Streit. Den weitete der Entertainer jetzt auch auf Sarahs Mann Julian (28) aus. Denn er disste den Kicker nun auf seinen angeblich zu geringen Marktwert.

Julian ist zurzeit beim Bonner SC unter Vertrag, der in der Regionalliga West spielt – aus Olis Sicht offenbar etwas zu unterklassig! Auf Facebook teilte der 43-Jährige jetzt nämlich ein Video, in dem er sich über den Sportler lustig machte: "Marktwert 50.000 Euro. Ich hab schon selber überlegt, ob ich mir den vielleicht mal 'ne Saison hier leiste." Schließlich könne der Mann an Sarahs Seite ja auch bei ihm im Garten kicken, witzelte Oli.

Zur Beruhigung der Gemüter wird das sicherlich nicht beitragen. Sarah hatte Oli in ihrer Antwort auf seine erste Offensive Mobbing vorgeworfen. Fans und Beobachter des Geschehens dürfen gespannt sein, wie ihr Konter diesmal ausfallen wird.

Instagram / julbue Julian Engels, Fußballprofi

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels an Neujahr 2021

