Heidi Klum (48) hat sich noch mal bei ihr gemeldet! Vor wenigen Woche wurde Alex Mariah (23) zu Germany's next Topmodel 2021 gekürt. In einem spannenden Finale setzte sie sich letztendlich gegen Romina Palm (22), Soulin Omar und Dascha Carriero (21) durch. Aber auch nach der Show waren der Modelmama ihre Schützlinge nicht egal: Wie Alex nun verrät, hat Heidi sich mit einer lieben Nachricht am Tag nach dem Finale bei ihr gemeldet!

Mit Bild spricht die 23-Jährige über ihren Sieg und dem Tag danach. Dabei plaudert sie auch ein süßes Detail über die GNTM-Jurorin aus. "Sie hat mir am nächsten Morgen privat geschrieben, hat sich erkundigt, wie es mir geht, ob alle nett zu mir sind. Ich hab ihr dann auch einfach so Blumen zum Geburtstag geschickt", erzählt die Topmodel-Gewinnerin von 2021 happy.

Doch wird Alex auch in Zukunft noch weitere private Nachrichten von Heidi bekommen? "Das wird die Zeit zeigen, auch wie ich mich so anstelle, ob sich unsere Wege in Zukunft noch mal kreuzen werden", schildert die Beauty diplomatisch. Hättet ihr gedacht, dass Heidi sich noch mal bei Alex meldet? Stimmt in der Umfrage ab.

Alex Mariah Peter, GNTM-Gewinnerin 2021

Alex Mariah, GNTM-Gewinnerin 2021

Heidi Klum, Model

