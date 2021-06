Wird diese Show der Nachfolger von Promis unter Palmen? Das Trashformat hatte in den vergangenen Staffeln unter anderem durch Mobbingattacken und homophobe Äußerungen der Kandidaten für heftige Negativschlagzeilen gesorgt. Inzwischen wurde die Show komplett abgesetzt. Für Reality-TV-Fans könnte es aber schon bald Nachschub geben. Offenbar arbeitet Sat.1 an einem neuen Format, bei dem unter anderem Elena Miras (29), Calvin Kleinen (28) und Carina Spack (24) dabei sein sollen.

Auf die drei TV-Gesichter hatte der Sender schon bei "Promis unter Palmen" gesetzt. Wie Bild nun berichtet, sollen sie auch bei dem neuen Projekt namens "Die härteste Realityshow der Welt – Das große Promi-Büßen" mitmachen. Mehrere Realitystars sollen dabei gemeinsam in einem Zeltlager in den österreichischen Bergen hausen und für ihre früheren Taten, also zum Beispiel Skandale oder Lästereien, Buße tun. Zu den Realitystars, die sich dieser Challenge stellen, gesellen sich angeblich auch Daniele Negroni (25), Matthias Mangiapane (37), Gisele Oppermann (33), Daniel Köllerer (37), Tim Sandt und das Ex-Paar Helena Fürst (47) und Ennesto Monté (46).

Eigentlich könnte dieser Cast doch die perfekten Voraussetzungen für neuen Zoff bieten. Immerhin haben die meisten Kandidaten schon in anderen Shows für viel Krach gesorgt. Doch ein Insider verriet: "Die Show soll witziger und nicht so krawallig werden wie 'Promis unter Palmen'". Daher wolle man schneller eingreifen, wenn es unter den Teilnehmern zu Mobbing oder Beschimpfungen kommt.

