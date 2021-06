Oliver Sanne (34) hat nicht nur Positives über seine einstige Flamme Liz Kaeber (28) zu sagen! Der einstige Bachelor überreichte der Blondine vor knapp sechs Jahren die letzte Rose – die TV-Romanze war allerdings nicht von großer Dauer. Seitdem stichelten die beiden Reality-TV-Stars immer mal wieder gegeneinander – Oli holte jetzt allerdings mächtig aus und widmete seinem einstigen Flirt in seinem neuen Buch alles andere als liebevolle Zeilen!

In seinem Buch "Scheinwelt – Klartext zu Reality-TV und Influencern" widmete der TV-Star der Beauty zwar weniger als eine Seite – doch die paar Zeilen hatten es dafür in sich. Dass die 28-Jährige nämlich mit dem gleichen Mann verheiratet sei, mit dem sie schon vor "Der Bachelor" liiert gewesen sei, kommt bei Oli nicht so gut an. Auch dass sie ihren alten Beruf nun durch ihr Influencer-Dasein ausgetauscht hat, findet Oli fragwürdig: "Soll sie, alles cool, aber ihr Nachtreten zu meiner Person ist damit als doppelzüngig und unglaubwürdig entlarvt."

Daher habe seine einstige Auserkorene dem 34-Jährigen zufolge auch eine TV-Reunion inklusive Aussprache mit dem ehemaligen Schnittblumenverteiler ausgeschlagen. Denn er ist sich sicher: "Die gute Liz hätte definitiv alt ausgesehen."

RTL / Der Bachelor Liz Kaeber und Oliver Sanne 2015 bei "Der Bachelor"

Instagram / nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber im Hotel Square Louvois im März 2017

ActionPress/Ohlenbostel,Guido Der Ex-Bachelor Oliver Sanne

