Autsch, das dürfte für Liz Kaeber (28) ein Schlag ins Gesicht sein! Die Influencerin lernte Oliver Sanne (34) 2015 beim Bachelor kennen – und konnte damals sein Herz erobern. Die beiden gingen zwar gemeinsam aus der Sendung, doch dann war schnell wieder Schluss. Bereits bei der großen Wiedersehensshow waren sie kein Paar mehr. Liz schien das Liebes-Aus damals mehr zu treffen als Oli. Der ehemalige Rosenkavalier sprach jetzt in einem Livestream über seine Verflossene – und wählte dabei einen eher unschönen Vergleich für die Liebelei.

Sänger Jürgen Milski (57) wollte auf Instagram von Oli wissen, woran die Beziehung zu Liz damals gescheitert ist. Nachdem der 34-Jährige betonte, dass die Trennung einvernehmlich erfolgte, erzählte er, dass sich die beiden nach der Show nur ein Mal gesehen hätten – und das nach einigen Monaten ohne Treffen. "Da muss man ganz klar sagen, so eine Verliebtheit ebbt natürlich ab. Dann ist das ganz schnell verflogen. Wie so ein Urlaubsflirt, den man am Ballermann hat", sagte der ehemalige Rosenkavalier. Diese Aussage dürfte Liz nicht unbedingt gefallen.

Nachdem Oli 2015 das erste Mal Fernsehluft schnuppern durfte, ist er jetzt bei der großen Dschungelshow dabei. "Irgendwie kennen einen der Sender und die Produktionsfirmen. Man ist irgendwie immer im Gespräch", sagte er über seine Teilnahme. Die Anfrage des Senders habe er also gerne angenommen.

Getty Images Oliver Sanne bei der Vogue Fashion's Night Out in Düsseldorf

Instagram / lizkaeber Influencerin Liz Kaeber

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne am Silvesterabend

