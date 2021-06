Ashley Cain (30) erinnert an sein Töchterchen. Die kleine Azaylia ist vor wenigen Wochen mit gerade einmal acht Monaten verstorben. Sie litt an Leukämie. Für ihre Eltern, den früheren Ex on the Beach-Star Ashley und seine Partnerin Safiyya Vorajee (33), ist damals eine Welt zusammengebrochen. Nun mussten Ashley und Safiyya einen wohl besonders schwierigen Tag überstehen. Am Donnerstag wäre Azaylia zehn Monate alt geworden.

Auf Instagram widmete der 30-Jährige seiner Kleinen daher einen rührenden Post. Zu einem Video, in dem er mit Azaylia im Bett liegt, schrieb er: "Mein besonderes kleines Mädchen wird heute im Himmel zehn Monate alt. Sie hat nicht nur mir so viel Freude, Liebe, Stärke, Mut und Dankbarkeit gebracht, sondern auch meiner Partnerin, meiner Familie und auch den Menschen auf der ganzen Welt." Der schreckliche Verlust ist für ihn zwar immer noch kaum zu ertragen, dennoch ist Ashley froh, Azaylias Papa zu sein, da sie so viel Freude in die Welt gebracht hat. "Du warst, bist und wirst immer etwas Besonderes sein, mein Baby. Ich liebe dich und vermisse dich so sehr. Meine Heldin!", beendete er den Post.

Ashley und Safiyya sind sich sicher, dass Azaylia ihnen immer noch sehr nahe ist. Immer wieder betonen sie im Netz, dass ihre Tochter ihnen Botschaften aus dem Himmel schicke. Zum Beispiel hat Safiyya vor Kurzem den Buchstaben A in den Wolken entdeckt und war augenblicklich überzeugt, dass das ein Zeichen von Azaylia sein muss.

