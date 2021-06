Nina Noel (32) im erneuten Babyglück! Die TV-Darstellerin, die für ihre Rollen in Serien wie Köln 50667 oder Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt wurde, ist am 6. Juni zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes geworden. Auf Instagram teilte sie aber nicht nur diese süßen News, sondern ließ ihre Follower auch mit Videos an den Wehen und der Geburt im Kreißsaal teilhaben. Dafür erntet die Zweifachmama nun Kritik von Oliver Pocher (43)!

