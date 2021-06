Inci Elena Sencer (28) ist bald eine dreifache Mutter! Vor wenigen Wochen gab die einstige Der Bachelor-Kandidatin von Sebastian Pannek (34) bekannt, dass sie wieder schwanger ist. Zu ihren Töchtern Mila Jolie und Neyla Sophie wird sich ein weiteres Mädchen gesellen. Wie Inci ebenfalls schon verkündete, wird die Kleine Isabella Rosalie heißen. Jetzt verriet die hübsche Deutschtürkin, dass ihre beiden Töchter ihr ungeborenes Geschwisterchen auch schon haptisch wahrgenommen haben.

In ihrer Instagram-Story ließ Inci dieses süße Erlebnis Revue passieren. "Mila und Neyla haben gestern das erste Mal so richtig die Tritte von ihrer Schwester gespürt. Die Mäuse fanden es so toll", erklärte die Hobbytänzerin in einem Clip, in dem man eine Kinderhand ihren Babybauch streicheln sieht. Die zwei Mädels scheinen langsam auch zu verstehen, dass sie bald zu dritt sein werden. Ein bisschen müssen sie sich aber noch gedulden, bis ihre kleine Schwester das Licht der Welt erblickt.

Inci selbst kann dagegen kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. In einem aktuellen Feed-Post blickte sie auf den bisherigen Schwangerschaftsverlauf zurück und verriet weitere Details über ihren heranwachsenden Säugling: "Alles ist super, unsere Isabella wiegt jetzt 700 Gramm und ich selbst bin jetzt bei 58,3 Kilos. Sprich, ich habe bis jetzt genau sieben Kilo mehr auf den Rippen."

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Influencerin

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, 2021 in Backnang

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de