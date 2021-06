Sie hat die Hälfte ihrer Schwangerschaft schon hinter sich! Anfang April überraschte die ehemalige Bachelor-Kandidatin Inci Sencer (28) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie ist tatsächlich zum dritten Mal schwanger. Nach etlichen Spekulationen muss die Beauty seitdem ihren Babybauch nicht mehr verstecken – im Gegenteil: Sie stellt ihn nur zu gern zur Schau, so wie jetzt. Inci hüllt ihren immer größer werdenden Bauch in einen Traum aus Tüll!

Via Instagram teilt die 28-Jährige nun einen neuen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihr Bäuchlein gekonnt in Szene setzt. In einem luftigen, pinkfarbenen Kleid posiert die werdende dreifache Mutter vor einer neutralen Kulisse. Absoluter Hingucker: Incis deutlich sichtbarer Babybauch. "Wie die Zeit verfliegt", schreibt sie happy zu dem Post und verrät in den Hashtags, dass sie bereits in der 26. Schwangerschaftswoche ist.

Dass es der Influencerin derzeit ziemlich gut geht, machte sie erst vor wenigen Tagen in ihrer Insta-Story deutlich – sie gab ihren Fans ein Schwangerschafts- und Gewichtsupdate. "Alles ist super, unsere Isabella wiegt jetzt 700 Gramm und ich selbst bin jetzt bei 58,3 Kilos. Sprich, ich habe bis jetzt genau sieben Kilo mehr auf den Rippen", erzählte sie.

