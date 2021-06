In Hollywood werden offenbar fleißig die Partner getauscht. Unter den Reichen und Schönen bilden sich immer wieder überraschende Paarungen heraus – so sorgen auch die neuesten Gerüchte für Aufsehen: Nach der Trennung von Kim Kardashian (40) wurde Kanye West (44) an der Seite von Model Irina Shayk (35) gesichtet. Sie verbrachten zusammen Zeit in einem Hotel in Frankreich. Doch schon früher gab es in Sachen Liebe ein Bäumchen-wechsel-dich: Die Promi-Damen teilen sich einen weiteren Lover!

Kim datete 2010 Cristiano Ronaldo (36), aber schon nach kurzer Zeit endete ihre Romanze. Anschließend traf der Fußballstar noch im selben Jahr auf die Laufstegschönheit Irina – und auch hier funkte es. Doch ihre Liebe dauerte deutlich länger an: Sie gingen fünf Jahre gemeinsam durchs Leben. In dieser Zeit hielt der Torjäger sogar um die Hand der gebürtigen Russin an.

Doch wie ernst ist es nun zwischen Irina und Kanye? Das will ein Insider genauer wissen: Gegenüber TMZ offenbarte er, dass es durchaus romantisch zwischen ihnen zuginge – doch sie würden alles erst mal auf sich zukommen lassen. Aktuell sei ihr Status eher bei einer Freundschaft Plus.

Getty Images Cristiano Ronaldo und Irina Shayk, 2011

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

