Georgia Fowler (28) freut sich schon total auf ihren Nachwuchs! Anfang Mai verkündeten die Victoria's Secret-Beauty und ihr Partner Nathan Dalah, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem hält die gebürtige Neuseeländerin ihre Community fleißig mit Fotos von ihrem wachsenden Bauch auf dem Laufenden. Nun präsentiert Georgia ihre Körpermitte einmal mehr im Netz – und ließ dafür sogar fast gänzlich ihre Hüllen fallen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 28-Jährige jetzt eine ganze Reihe Spiegelselfies von sich, auf denen sie ihre neuen Rundungen in Szene setzt. Hierbei trägt sie einen Bikini, der ihr wachsendes Bäuchlein perfekt zur Geltung bringt. Georgia scheint sich sichtlich wohl in ihrer Haut zu fühlen, denn einige Stunden später legt sie noch weitere Bilder von sich aus einer Umkleidekabine nach, auf denen sie ihren Babybauch noch einmal ganz stolz zeigt – diesmal jedoch in einem entspannten Outfit.

Die Schwangerschaft hatte das Paar übrigens Anfang April mit einem zuckersüßen Beitrag im Netz öffentlich gemacht. Unter einem Bild, auf dem ihre Körpermitte bereits deutlich runder wirkt, schwärmte die Mutter in spe: "Wir können es kaum erwarten, dich Kleines kennenzulernen und unser nächstes gemeinsames Abenteuer zu beginnen. Das Beste steht uns noch bevor."

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und Nathan Dalah

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler, Model

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und Nathan Dalah im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de