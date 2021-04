Der Babyboom der Models geht in die Fortsetzung! In den letzten Monaten verkündeten so einige Laufstegschönheiten wie Karlie Kloss (28), Romee Strijd (25), Emily Ratajkowski (29) oder Elsa Hosk (32), dass sie schwanger sind oder bekamen sogar schon ihren Nachwuchs. Jetzt gibt es ein neues Mitglied in ihren Reihen: Georgia Fowler (28). Die gebürtige Neuseeländerin verkündete nun: Sie und ihr Partner Nathan Dalah erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Das enthüllte sie nun auf ihrem Instagram-Account mit einem Schnappschuss ihres bereits deutlich gerundeten Bäuchleins. Sie gesteht, dass es ihr wirklich sehr schwergefallen sei, dieses Geheimnis so lange für sich zu behalten. Umso glücklicher sei die Victoria's Secret-Schönheit nun, diese aufregenden Neuigkeiten mit ihren rund 1,2 Millionen Followern zu teilen. "Wir können es kaum erwarten, dich Kleines kennenzulernen und unser nächstes gemeinsames Abenteuer zu beginnen. Das Beste steht uns noch bevor", schwärmt die 28-Jährige.

Der werdenden Mama gratulierten bereits einige ihrer Kolleginnen aus der Modelwelt zu ihrem Babyglück. Darunter auch Rachel Hilbert (26), Romee Strijd und Rosie Huntington-Whiteley (33). Letztere schreibt: "Herzlichen Glückwunsch du Schöne!"

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und Nathan Dalah

Getty Images Georgia Fowler bei den GQ Men of The Year Awards, 2019

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und Nathan Dalah im Mai 2020

