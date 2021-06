Rúrik Gíslason (33) und Valentina Pahde (26) bringen die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln! In den vergangenen Wochen hatten sich die beiden in ein aufregendes TV-Abenteuer gestürzt: Bei Let's Dance hatten der isländische Ex-Kicker und die GZSZ-Darstellerin sogar gemeinsam im Finale gestanden – jedoch als Konkurrenten. Ist aus diesem Gegeneinander jetzt etwa ein Miteinander geworden? Angeblich wurden Rúrik und Valentina beim gemeinsamen Urlaub auf Mykonos gesichtet...

Laut Bild-Informationen halten sich der "Let's Dance"-Sieger und die Zweitplatzierte aktuell gemeinsam auf der griechischen Insel auf: Ein Fan habe den Ex-Fußballer und die Schauspielerin am Montagabend in einem Restaurant gesichtet – und dabei sollen die beiden angeblich einen sehr vertrauten Eindruck gemacht haben. Damit nicht genug: Seit ein paar Tagen überschlagen sich auch in den sozialen Medien die Spekulationen. In einer Instagram-Story entdeckten aufmerksame Fans nämlich zwei Restaurantgäste, die den beiden "Let's Dance"-Kandidaten vorgeblich ähnlich sehen. Was genau da zwischen Rúrik und Valentina aktuell läuft, ist bislang noch unklar.

Der ehemalige Sportler war zuletzt mit dem brasilianischen Model Nathalia Soliani liiert, das Paar habe sich laut Bild-Informationen aber schon vor "Let's Dance" getrennt. Somit seien sowohl Valentina als auch Rúrik während ihrer Zeit auf dem TV-Tanzparkett single gewesen. Die attraktive Blondine sorgte bezüglich ihres Beziehungsstatus nach der Show allerdings für Verwirrung. Der Grund: In einem Q&A-Clip beantwortete sie die Frage nach dem aktuellen Stand ihres Liebeslebens mit "vergeben".

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Juni 2021 auf Mykonos

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, deutsche Schauspielerin

Getty Images Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

