Nach Philipp Mickenbeckers Tod muss seine Familie bald einen weiteren schweren Tag erleben. Am Donnerstag hatten die Angehörigen des YouTubers die traurigen Nachrichten im Netz publik gemacht: Fast ein Jahr nach seiner erneuten Krebsdiagnose ist der Tüftler seiner schweren Krankheit erlegen. Der beliebte Webstar wurde nur zarte 23 Jahre alt – noch in diesem Monat wäre Philipps 24. Geburtstag gewesen...

Auf dem gemeinsamen Instagram-Profil von Philipp und seinen The Real Life Guys-Kollegen teilten die Liebsten des Verstorbenen am Donnerstag ein emotionales Posting. "Philipp ist gestern Abend im Krankenhaus von uns gegangen", heißt es dort. Auch das Geburts- und Todesdatum des Hessen sind dort vermerkt: Philipp hätte am 27. Juni seinen Ehrentag feiern dürfen.

Besonders hart dürfte dieser Tag für Philipps Zwillingsbruder Johannes werden. Johannes hatte schon in den vergangenen Monaten erklärt, wie es ihm mit der tödlichen Krankheit seines Bruders gehe: "Es ist nicht leicht im Moment. Man macht sich sehr viele Gedanken und man macht sich sehr viele Sorgen", schilderte er noch im Oktober 2020.

Instagram / life.lion.official Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

YouTube / Life Lion Philipp Mickenbecker, YouTuber

Instagram / the_real_life_guys Philipp und Johannes Mickenbecker

