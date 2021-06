Na, ist da etwa ein Liebes-Comeback im Anmarsch? Seit einigen Wochen sind Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31) offiziell getrennt. Doch schon vor ein paar Tagen wurden die Gerüchte angeheizt, der einstige Prince Charming-Boy und der frühere Bachelor in Paradise-Kandidat könnten ihrer Beziehung noch eine Chance geben – sie wurden zusammen in der Kölner Innenstadt gesichtet. Doch nicht nur das: Vor den Augen eines Promiflash-Lesers kam es nun zu Zärtlichkeiten!

"Rafi und Sam sind wieder zusammen unterwegs. Sie haben sich sogar geküsst, sitzen an einem Tisch", verrät ein Augenzeuge Promiflash. Gemeinsam mit Reality-TV-Sternchen Kate Merlan (34) und ihrem Freund genossen die zwei einen Abend in dem Szene-Restaurant Café de Paris in Köln. Ein Foto hielt das Treffen der vermeintlichen Ex-Partner fest.

Dabei sprach Sam erst vor wenigen Tagen über sein Single-Dasein: "Für mich ist es noch sehr ungewohnt, Single zu sein, weil ich jeden Moment und jeden Tag mit Rafi geteilt habe." Er würde viele Dinge an Rafi vermissen, vor allem die schönen Momente, die sie miteinander geteilt haben. Ob die Sehnsucht etwa so groß wurde, dass er wieder den Kontakt zu dem 31-Jährigen gesucht hat?

Sam Dylan und Rafi Rachek im Café de Paris in Köln

Rafi Rachek und Sam Dylan auf Mallorca im August 2020

Sam Dylan im Juli 2020

