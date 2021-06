Sam Dylan (30) öffnet sich für einen Single-Talk! Vor einigen Tagen gab der Modeliebhaber bekannt, dass er und sein On-Off-Freund Rafi Rachek (31) sich endgültig getrennt haben. Dafür soll es mehrere Gründe gegeben haben, unter anderem auch die Lockdown-Situation. Seit der Verkündung des Splits hielt sich Sam mit privaten Updates zunächst zurück. Im Promiflash-Interview verriet der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer nun aber, wie es ihm nach dem Liebes-Aus geht.

"Für mich ist es noch sehr ungewohnt, Single zu sein, weil ich jeden Moment und jeden Tag mit Rafi geteilt habe", erklärte Sam seine aktuelle Gefühlslage im Gespräch mit Promiflash. Es gebe schon einige Dinge, die er an der Beziehung und seinem Ex vermissen würde – sogar dessen "nervige Art oder Streitereien". Aber am meisten würden ihm die schönen Momente zu zweit fehlen. Der Reality-TV-Star wird wohl noch einige Zeit brauchen, um die Trennung zu verdauen.

Richtig ablenken kann sich Sam gerade nur mit der Podcast-Arbeit und seinen neuen TV-Projekten. Dating-Apps oder One-Night-Stands spenden dem Neu-Single hingegen derzeit keinen Trost – dafür habe er einfach nichts übrig.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Anzeige

Instagram / rafirachek Collage: Sam Dylan und Rafi Rachek

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de