Sex and the City ist endlich zurück! Nachdem die beliebte Serie über die vier Freundinnen im Jahr 2004 endete, wurden noch zwei filmische Adaptionen verwirklich, bevor 2010 die letzte Klappe fiel – zumindest vorübergehend. Vergangenen Januar wurde dann bekannt, dass an einem Reboot des Hits gearbeitet werde. Mittlerweile haben die Dreharbeiten begonnen Jetzt veröffentlichte Sarah Jessica Parker (56) endlich auch ein Foto, das sie mit zwei ihrer "Sex and the City"-Kolleginnen zeigt.

Am Freitag veröffentlichte die 56-Jährige den Schnappschuss des Trios auf Instagram. Auch Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) posteten das Foto kurz darauf auf ihren Accounts. "Wieder zusammen. Wir lesen uns durch die ersten Episoden von "And Just Like That". Zusammen mit all den Kollegen und unseren neuen Darstellern", schrieb Jessica zu dem Foto der drei Schauspielerinnen. Nur Kim Cattrall (64), die in der originalen Serie damals die Rolle der offenherzigen PR-Agentin Samantha Jones verkörperte, fehlt auf dem Foto, da sie nicht an der Produktion beteiligt ist.

Diese Momentaufnahme kam nicht nur bei den Fans überragend an – auch unzählige Promis kommentierten den Post begeistert: "Oh mein Gott! Wisst ihr, wie glücklich mich das macht?", schrieb beispielsweise Penelope Cruz (47), die selbst in der zweiten Verfilmung von "Sex and the City" mitspielen durfte, unter das Foto.

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Anzeige

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast

Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Der Cast von "Sex and the City 2"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de