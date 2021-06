Kommt sie nach Mama oder eher nach Papa? Im vergangenen Mai erlebten Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Hailey-Su das absolute Glück. Die frischgebackenen Eltern genießen die Kennenlernzeit mit ihrer Prinzessin in vollen Zügen. Wenige Blicke auf das Neugeborene konnten die Fans bereits erhaschen – nur das Gesicht der Kleinen zeigten die beiden bisher nicht. Jetzt verriet Johannes aber immerhin, welchem Elternteil Hailey-Su ähnlicher sieht!

In einem Q&A auf Instagram stellte sich der gebürtige Ravensburger den Fragen seiner Follower, die es offenbar gar nicht erwarten konnten, mehr über das Aussehen seines Töchterchens zu erfahren. "Wem sieht Hailey ähnlicher? Dir oder Jessi?", lautete eine neugierige Frage. "Die meisten Leute sagen, dass Hailey mir ähnelt. Aber sie hat definitiv die Nase und die Lippen von Jessi und meine Hände", antwortete Johannes. Offenbar ist die Kleine eine perfekte Mischung aus dem Erbgut ihrer Eltern.

Der stolze Papa, der offensichtlich in Plauderlaune war, veröffentlichte sogar gleich noch ein weiteres Detail zum Aussehen seines Babys. Auf die Frage nach Haileys Augenfarbe antwortete er: "Im Moment hat sie blaue Augen mit Tendenz zu Braun. Wir sind gespannt, welche Augenfarbe sie am Ende hat." Tatsächlich kommen die meisten Babys mit blauen Augen zur Welt, der Farbstoff Melanin entwickelt sich im Laufe des ersten Lebensjahres und lagert sich allmählich an der Regenbogenhaut ab.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka mit Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im März 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

