Jessica Paszka (31) meldet sich mit einem zuckersüßen Foto zurück! Die Influencerin und ihr Verlobter Johannes Haller (33) sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Die kleine Hailey-Su verzaubert ihre Eltern seit der Geburt so sehr – das hat zur Folge, dass sich die einstige Bachelorette in der vergangenen Zeit ziemlich aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen hat. Doch nun gibt es endlich neuen Baby-Content!

Jessi wünscht ihren Followern auf Instagram einen schönen Sonntag – und beglückt sie gleichzeitig mit einem knuffigen Schnappschuss ihrer dreiköpfigen Familie. Zu dritt liegen sie unter der Bettdecke und strecken ihre Füße zur Kamera. "Diese Kuschelzeit ist so kostbar mit dir, unfassbar dass du heute schon 19 Tage alt bist", schwärmt die Mutter. Das Gesicht ihres Mädchens bekommen die User allerdings immer noch nicht zu Gesicht.

Wie glücklich Jessi in ihrer neuen Rolle als Mutter ist, machte sie schon bei einer früheren Gelegenheit deutlich: "Die Zeit mit dir ist mir so heilig, und ich bin einfach nur dankbar, sie mit dir genießen zu können." Seitdem sie ihr Kind in den Armen halte, vergesse sie alles um sie herum.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka mit Tochter Hailey-Su

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de