Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (27) und ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten schon bald ihr erstes Baby. Das Geschlecht des derzeitigen Bewohners der wachsenden Babykugel verriet das Paar bereits mit einer süßen Luftballonzeremonie: Es wird ein Mädchen. Mehr als die Hälfte der Schwangerschaft hat Yeliz mittlerweile geschafft – und das muss gefeiert werden! Ihre Familie und Freunde überraschten die werdende Mutter mit einer Babyparty!

Und plötzlich knallten die Konfetti-Kanonen! In ihrer Story, die Yeliz auf Instagram veröffentlichte, sieht man ihr die unglaubliche Freude richtig an. Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (20) führte sie in einem Raum, in dem schon zahlreiche Überraschungsgäste auf die 27-Jährige warteten. Natascha Ochsenknecht (56) schmückte die Dunkelhaarige mit einer Schärpe und einem Krönchen. Der ganze Raum wurde liebevoll mit Luftballons und Geschenken dekoriert. Besonderes Highlight: eine riesengroße Torte in Form eines Märchenschlosses!

Auch das Influencer-Pärchen Samantha Abdul (31) und Mischa Mayer (29) gehörte zu den Gästen der rosaroten Babyfete! "Wir waren die Letzten, aber wir haben es einfach nicht eher geschafft, sind total schnell hergekommen. Das ist so süß hier!", freute sich die Blondine. Und auch Yeliz schien rundum zufrieden zu sein und posierte stolz mit ihrem "Mummy to be"-Krönchen im Garten.

