Sie machen die erste Exkursion zu dritt! Seit über zwei Monaten sind Bindi Irwin (22) und ihr Ehemann Chandler Powell (24) im absoluten Elternglück: Sie durften Ende März ihre kleine Tochter Grace Warrior auf der Welt willkommen heißen. Seitdem genießen sie jeden Augenblick zusammen und haben nun auch das erste gemeinsame Abenteuer erlebt: Bindi und Chandler brachten ihrer Tochter bei einem kleinen Trip die Tierwelt näher!

Via Instagram teilte der stolze Vater einen putzigen Familienschnappschuss. Glücklich strahlen die frischgebackenen Eltern in die Kamera, während Klein-Grace gemütlich in ihrem Buggy schlummert. "Familienspaziergang! Grace hat ihr erstes wildes Sumpfwallaby, einen lauten Pitta und ein Opossum gesehen. Sie ist schon jetzt eine Legende im Erkennen von Wildtieren", beschrieb Chandler den Ausflug der kleinen Familie.

Und auch Bindi teilte diese entspannten Familienmomente mit ihren Fans. Zu einer niedlichen Mutter-Tochter-Aufnahme schrieb sie: "Abenteuer mit unserem kleinen Käfer!" Ganz offensichtlich ist die 22-Jährige superstolz, dass sie mit ihrer Tochter genauso tolle Erfahrungen sammeln kann, wie sie selbst damals mit ihrem Vater – dem verstorbenen Zoowärter Steve Irwin (✝44).

