Eine Schwangerschaft bringt auch die eine oder andere körperliche Veränderung mit sich! Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin Yeliz Koc (27) und der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (29) erleben momentan eine aufregende Zeit: Sie erwarten ihre erste gemeinsame Tochter. Die schwangere TV-Beauty wurde gerade erst von Familie und Freunden mit einer süßen Babyparty überrascht und könnte nicht glücklicher sein. Nur eines macht Yeliz zu schaffen: Die Influencerin hat ein bisschen zugenommen.

"Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier bin ich so dick geworden", erklärte sie in ihrer Story auf Instagram und drehte sich seitlich zur Kamera. Sie poste deshalb zurzeit nur sehr wenige Bilder von sich, erklärte die werdende Mama. "Ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn man schwanger ist, aber ich fühle mich einfach momentan nicht so wohl", fügte sie an. 14 Babykilos habe sie mittlerweile zugelegt. Wenn sie sich im Spiegel sehe, denke sie: "Oh Gott, wie viel hast du wieder zugenommen?"

Bei ihrem aktuellen Post auf der Plattform stellten allerdings die Glücksgefühle alle Unsicherheiten der Hannoveranerin in den Schatten: Sie posierte mit ihrer älteren Schwester Filiz Koc (34) für ein süßes Foto, das sie anschließend im Netz teilte. Mit dem Schnappschuss verkündeten die Schwestern, dass Filiz ebenfalls schwanger ist – sie erwartet einen kleinen Sohn.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Filiz und Yeliz Koch im Juni 2021

