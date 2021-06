Trixi Gieses (21) Fans gehen mit ihr durch dick und dünn! In den vergangenen Wochen war die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin auf Social Media nicht ganz so aktiv. Die Laufstegschönheit erzählte, dass sie gerade eine schwere Phase durchmacht und es ihr psychisch und mental nicht gut gehe. Die Angst, dass ihre Follower ihr jetzt Druck machen, neuen Content zu liefern, hat sich aber als unbegründet herausgestellt. Im Gespräch mit Promiflash machte Trixi deutlich: Ihre Fans unterstützen sie total.

Im Rahmen der Einweihung des neuen Bereichs im Madame Tussauds Berlin betonte die Blondine gegenüber Promiflash, dass sie unglaublich viele nette Nachrichten ihrer Abonnenten bekommen habe. "Ich liebe meine Community über alles. Das hat mir so viel Kraft gegeben und noch mehr die Lust, einfach ehrlich mit ihnen zu sein", stellte sie klar. Ihr sei es total wichtig, ihren Fans nahe zu sein – und nicht immer eine perfekte Seite von sich zu zeigen. Dass sie sich auch mal unter Tränen im Netz melden könne, führe dazu, dass sie sich richtig frei fühlt.

Was genau die Beauty bedrückt, wollte sie bisher noch nicht öffentlich preisgeben – sie habe aber einen Weg gefunden, ihre Sorgen auch mal zu vergessen. "Ablenkung ist das A und O, wenn es einem schlecht geht. Es hilft nicht, zu Hause zu bleiben und sich zu verstecken", äußerte die 21-Jährige. Sie treffe sich daher mit Freunden und versuche, die Zeit zu genießen.

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

Instagram / trixigiese Ex-GNTM-Girl Trixi Giese

Instagram / trixigiese Model Trixi Giese

